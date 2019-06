Camorani e quel ricordo di Del Piero: "Un signore, venne a portarmi la sua maglia sotto la doccia"

Dal più forte degli ultimi 20 anni ai campioni come Del Piero, Alfonso Camorani in ci è rimasto solo due stagioni, con Siena e tra il 2004 e il 2006, ma si è portato dietro molti ricordi.

Al sito di Gianluca Di Marzio, l'ormai ufficialmente ex calciatore (ha smesso a 41 anni dopo diverse stagioni tra i dilettanti) ha ripercorso alcuni episodi del passato e raccontato aneddoti legati ai suoi anni in Serie A.

Uno di questi è legato ad Alessandro Del Piero, che gli aveva promesso la maglia prima della partita.

Contro il Milan invece Camorani si trovò di fronte Stam e Gattuso, personalità forti che lo impressionarono, come ha raccontato.

“ Chi mi impressionò più di tutti fu Stam . Restai lì a fissarlo per un minuto e addirittura mi fu assegnata la marcatura su di lui. A ogni calcio d'angolo pensavo 'E ora come lo fermo a questo?'. Poi Gattuso mi colpì per la sua personalità. Ne aveva talmente tanta che in campo prendeva a parole anche campioni come Pirlo, Sheva o Kaka”.