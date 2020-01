Camoranesi torna in panchina: l'ex Juventus è il nuovo allenatore del Tabor Sezana

Mauro Camoranesi, ex Juventus e Campione del Mondo con l'Italia nel 2006, torna ad allenare in Slovenia. E' il nuovo tecnico del Tabor Sezana.

Esattamente tre anni dopo Mauro German Camoranesi t orna in panchina. L'ex nonché Campione del Mondo con l' nel 2006 infatti è il nuovo allenatore del Tabor Sezana , squadra che milita nella prima divisione del campionato sloveno.

L'italo-argentino, attualmente impegnato come opinionista DAZN, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 e sarà affiancato dal suo predecessore, Almir Sulejmanovic.

✍️ | Mauro German Camoranesi je novi trener članske ekipe. 43-letni, v Argentini rojeni Italijan, je podpisal pogodbo do junija 2021. Dosedanji trener Almir Sulejmanović pa bo prevzel vlogo prvega pomočnika.



Quella in Slovenia non è la prima esperienza da tecnico per Camoranesi che ha già allenato in e in , dove ha allenato il Tigre per soli tre mesi.

L'ultima esperienza era finita nel gennaio 2017 con le dimissioni da allenatore dei Cafetaleros de Tapachula, squadra che militava nella seconda visione messicana.