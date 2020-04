Camoranesi e la telefonata prima della finale del 2006: "Ho parlato con Maradona"

Una telefonata speciale prima di una notte speciale. È quello che è successo a Mauro Camoranesi, che la sera prima di giocare la finale del Mondiale 2006 ha parlato con Diego Maradona.

Lo ha raccontato lo stesso giocatore azzurro nel format 'A casa con la ' ai canali ufficiali bianconeri, spiegando come si siano evolute le cose in camera di Ferrara.

"Sono andato in camera di Ciro Ferrara, mi ha detto che dovevo parlare con lui. Entro e vedo che sta telefonando. Mi dice 'Mauro, chiudi la porta che sono al telefono, sto parlando con Diego'. Faccio per andare via, gli dico 'torno dopo', ma Ciro mi dice 'non andare via che Diego ti vuole parlare', così torno indietro e prendo il telefono. Ho chiesto a Maradona se fosse proprio lui. Mi ha detto: 'Stai tranquillo e gioca la partita che domani diventi campione del mondo'".