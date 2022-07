Camoranesi lascia il Marsiglia dopo una settimana: non è più il vice di Tudor

L’ex centrocampista di Juventus e Nazionale era nello staff del tecnico croato, appena chiamato a sostituire Sampaoli. Tornerà in Italia.

Le vecchie conoscenze del calcio italiano a Marsiglia fioccano. A partire dall’allenatore Igor Tudor, fino ad arrivare a Pau Lopez, Under o Milik, sono tanti gli ex Serie A dell’Olympique. Tra questi c’era anche Mauro German Camoranesi.

Sì, “c’era”, perché l’ex centrocampista che ha fatto la storia con la Juventus e con la Nazionale Italiana, con cui si è laureato campione del mondo nel 2006, ha deciso di lasciare lo staff tecnico di Tudor.

L’addio è stato certificato a nemmeno una settimana dal suo arrivo nel sud della Francia, voluto proprio dal suo ex compagno in bianconero. E ha ovviamente fatto rumore, considerando le tempistiche.

La motivazione ufficiale è quella di “motivi personali”: sembra che dietro questa scelta ci sia la volontà di continuare ad essere un capo-allenatore e non un vice.

Nella sua breve esperienza in panchina Camoranesi ha allenato in Argentina, in Messico e anche in Slovenia, nella sua unica esperienza europea, tra Tabor Sezana e Maribor.