Camoranesi è sicuro: "Koulibaly sarebbe l'ideale per la Juventus"

Oggi Mauro German Camoranesi allena il Maribor, in Slovenia, ma ii colori che sempre lo contraddistingueranno saranno quelli bianconeri della , dove ha trascorso quasi un decennio.

Intervistato da 'Tuttosport', l'ex esterno italo-argentino, campione del mondo con gli azzurri nel 2006, ha parlato della nomina di Andrea Pirlo a nuovo allenatore bianconero.

"All’inizio non ci credevo, ma semplicemente perché qualche giorno prima della promozione in prima squadra avevo parlato con Andrea dell’avventura che avrebbe dovuto cominciare con l’Under 23. È una decisione che mi piace, quella della società. E conoscendo la Juventus, sicuramente è una scelta consapevole".

Camoranesi ha poi analizzato il momento che sta vivendo la Juventus, anche in ottica futura. Suggerendo un acquisto di primo piano in difesa.

"Qualche difficoltà non mi sorprende, anche perché Ronaldo è mancato per diverse partite e De Ligt non ha ancora esordito. Lui è fondamentale, soprattutto per difendere alti come vuole Pirlo. De Ligt è fortissimo e ha tutto per diventare un numero uno del ruolo. Però, guardando al futuro, penso che alla serva qualcosina al suo fianco: l’ideale sarebbe Koulibaly".