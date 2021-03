Il Camerun sbaglia indirizzo mail: Choupo-Moting non risponde alla convocazione

La federazione ha inviato la convocazione all'indirizzo sbagliato: l'attaccante non l'ha ricevuta e non si unirà alla selezione per l prossime gare.

Al rientro dalla pausa nazionali, il Bayern Monaco avrà una partita fondamentale, probabilmente decisiva: affronterà il Lipsia, la sua prima inseguitrice in Bundesliga. Flick potrà lavorare due settimane per prepararla con un gruppo di giocatori che non sono stati convocati dalle nazionali e passeranno questi giorni a Säbener Straße. Tra questi, c’è anche Eric Maxim Choupo-Moting.

L’attaccante camerunese in teoria una convocazione l’aveva ricevuta, solo che la federazione non ha mai ricevuto risposta. Il CT Toni Conceiçao aveva ammesso in una conferenza stampa all’inizio della scorsa settimana che stava ancora aspettando la risposta alla mail da parte del classe 1989.

La risposta, secondo la ‘Bild’, non è mai arrivata perché è stata proprio la mail a non essere mai inviata. O meglio, inviata sì, ma all’indirizzo sbagliato. Il padre di Eric Maxim, Camille Just, ha chiarito la vicenda a ‘Naja TV’.

“Sono stato contattato dalla Federazione per sapere cosa stesse accadendo, ho chiamato il Bayern e mi hanno detto di non aver ricevuto nulla. Sembra che l’invito sia stato mandato all’indirizzo di posta sbagliata. Se mandi inviti, mandali all’indirizzo giusto. È una mancanza di professionalità”.

Il nome di Choupo-Moting non risultava nella lista diramata tre giorni fa dai canali ufficiali del Camerun. Situazione non risolvibile in tempo: il giocatore rimarrà a Monaco. Così sfuma anche stavolta il ritorno in nazionale dell’ex PSG, che non gioca con i Leoni dal novembre 2019.