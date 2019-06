Camerun-Ghana dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Tutto quello che c'è da sapere sulla gara di Coppa d'Africa Camerun-Ghana: dalle notizie di formazione alle informazioni su diretta tv e streaming.

Secondo turno del gruppo F della Coppa d'Africa 2019: dopo la prima vittoria il Camerun sfida il , che ha invece pareggiato la partita d'esordio. Un grande classico della competizione tra le due big del calcio africano.

Gara d'esordio senza troppi problemi per il Camerun, guidato dall'ex Clarence Seedorf: la vittoria per 2-0 è arrivata grazie alle reti di Yaya Banana e di Bahoken. Ghana bloccato invece sul pari dal Benin: a segno i fratelli Andre Ayew e Jordan Ayew per gli uomini di Appiah, la doppietta di Pote ha poi siglato il risultato sul 2-2.

Il Camerun vanta un'imbattibilità di quattro partite con tre vittorie e un pareggio, mentre il Ghana risponde con una sola sconfitta nelle ultime sei. I precedenti sorridono però ai 'Lions', che non hanno mai perso negli ultimi quattro confronti (2 vittorie e 2 pareggi).

CAMERUN-GHANA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Camerun-Ghana DATA 29 giugno 2019, ore 19.00 (italiane) DOVE Ismailia Stadium, Ismailia ( ) ARBITRO - TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO CAMERUN-GHANA

Il fischio d'inizio di Camerun-Ghana è fissato per le ore 19.00 (orario italiano) di sabato 29 giugno. Il match tra le due big del continente africano è valido per la seconda giornata del gruppo F.

A trasmettere in diretta Camerun-Ghana sarà DAZN, che detiene i diritti dell'intera Coppa d'Africa 2019 in . Gli abbonati potranno assistere alla gara sulla propria smart , oppure grazie all'utilizzo di dispositivi e console come PlayStation 4, Xbox, decoder SkyQ, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Gli appassionati potranno seguire in diretta Camerun-Ghana grazie all'app di DAZN su tutti i pc, smartphone e tablet. La telecronaca della gara sarà affidata a Gabriele Giustiniani.

CAMERUN (4-3-3): Onana; Banana, Tchakonte, Ngadeu, Oyongo; Mandjeck, Djoum, Zambo Anguissa; Choupo-Moting, Toko Ekambi, Bassogog.

GHANA (4-3-3) Ofori; Yiadom, Nahu, Mensah, Argbenyenu; Partey, Wakaso, Acquah; Atsu, J. Ayew, J. Ayew.