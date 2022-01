Camerun-Gambia dove vederla: Sky o Discovery +? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CAMERUN-GAMBIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il cammino del Camerun verso il sogno Coppa d'Africa continua. I padroni di casa sono i favoriti per la vittoria finale della competizione e sono ancora in corsa. Dopo le rovinose cadute di Nigeria, Ghana e Algeria, i Leoni Indomabili corrono sempre più veloce.

Il prossimo ostacolo è il Gambia, una delle scoperte di questa edizione: la squadra di Saintfet ha iniziato con tante positività al Covid, ma ha recuperato diversi uomini e oggi è quasi al completo.

Ha vinto il gruppo davanti a Mali, Tunisia e Mauritania, poi ha eliminato anche la Guinea, prima di arrivare a questo quarto di finale. Il percorso del Camerun è stato invece contro Capo Verde, Etiopia e Burkina Faso, per poi battere le Comore agli ottavi.

I Leoni Indomabili non vivono un momento facile a livello ambientale: durante la partita contro le Comore fuori dallo stadio si sono verificati dei disagi nei quali han perso la vita 8 persone.

Qui potete trovare tutte le informazioni relative a Camerun-Gambia: dalle ultime sulle formazioni a dove vedere la gara in tv e streaming.

ORARIO CAMERUN-GAMBIA

Camerun-Gambia si giocherà sabato 29 gennaio 2022 alle ore 17.00. La sede del quarto di finale della Coppa d'Africa sarà il Douala Stadium di Japoma, in Camerun.

DOVE VEDERE CAMERUN-GAMBIA IN TV

Tutta la coppa d'Africa sarà visibile in diretta ed esclusiva sulle reti Discovery, in particolare su Discovery +. Camerun-Gambia sarà dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app oppure collegando alla tv dispositivi appositi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Discovery + è visibile per anche per chi ha aderito all'offerta calcio di Tim Vision. Le partite sono visibili anche sull'app Eurosport Player.

CAMERUN-GAMBIA IN DIRETTA STREAMING

Anche in streaming l'app di riferimento sarà la stessa, Discovery +, oppure Eurosport Player. Basterà scaricarle su tutti i device mobile. Da pc e notebook invece, discoveryplus.com, ovvero il sito ufficiale della piattaforma. L'app di Discovery + è disponibile anche su Amazon Prime Video Channels e TIMVISION.

PROBABILI FORMAZIONI CAMERUN-GAMBIA

CAMERUN (4-4-2): Onana; Fai, Castellett, Ngadeu, Tolo; Ngamaleu, Hongla, Anguissa, Toko Ekambi; Choupo-Moting, Aboubakar.

GAMBIA (4-2-3-1): Gaye; Ngum, Gomez, O. Colley, Jagne; Bobb, Mareh; E. Colley, Darboe, Mo. Barrow; Mu. Barrow.