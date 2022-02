Camerun-Egitto dove vederla: Sky o Discovery +? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CAMERUN-EGITTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Continua ad essere la grande favorita della Coppa d'Africa 2022, il Camerun di Aboubakar ed Ekambi. Padroni di casa della manifestazione rinviata di un anno causa Covid, la compagine guidata da Toni Conceicao ha superato la sorpresa Gambia nei quarti, approdando alle semifinali della competizione.

Per il Camerun la semifinale sarà il primo grande ostacolo del torneo, vista la sfida alle Comore, battute di misura nonostante un terzino in porta e un rosso nei primi minuti di gara: di fronte ai Leoni Indomabili ci sarà infatti l'Egitto di Mohamed Salah, capace di superare il Marocco ai quarti di finale. Gli egiziani si sono imposti in rimonta 2-1 ai supplementari: vantaggio marocchino con Boufal su rigore, prima del pari firmato proprio dall'attaccante del Liverpool. Ai supplementari guizzo decisivo di Trezeguet.

Qui potete trovare tutte le informazioni relative a Camerun-Egitto: dalle ultime sulle formazioni a dove vedere la gara in tv e streaming.

ORARIO CAMERUN-EGITTO

Camerun contro Egitto si giocherà giovedì 3 febbraio 2022 alle ore 20. I Les Lions Indomptables scenderanno in campo in casa ancora una volta, in questa occasione nell'impianto Stadio Paul Biya di Yaoundè.

DOVE VEDERE CAMERUN-EGITTO IN TV

Camerun-Egitto sarà visibile in diretta ed esclusiva sulle reti Discovery, in particolare su Discovery +, come il resto della Coppa d'Africa. La semifinale sarà dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app oppure collegando alla tv dispositivi appositi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Discovery + è visibile per anche per chi ha aderito all'offerta calcio di Tim Vision. Le partite sono visibili anche sull'app Eurosport Player.

CAMERUN-EGITTO IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra Camerun e Egitto è disponibile su Discovery +, oppure Eurosport Player. Basterà scaricare l'app su dispositivi mobili. Per quanto riguarda l'accesso in diretta su pc e notebook basterà andare discoveryplus.com, nello specifico il sito ufficiale della piattaforma. L'app di Discovery + è disponibile anche su Amazon Prime Video Channels e TIMVISION.

PROBABILI FORMAZIONI GAMBIA-CAMERUN

CAMERUN (4-3-3): Onana; Mbaizo, Castelletto, Ngadeu, Tolo; Hongla, Gouet, Anguiss; Ngamaleu; N'Jié, Aboubakar, Toko Ekambi.

EGITTO (4-3-3): M. Sobhi; Kamal, Alaa, Abdelmoneim, El Fatouh; Al-Sulaya, Elneny, Ashraf; Salah, Marmoush, Trezeguet.