Un terzino in porta da inizio gara, ma non solo: Comore in dieci dopo sette minuti

Sarebbe stato il più classico delle sfide con una favorita assoluta e un team ultra-sfavorito in ogni caso. Invece, la sfida tra Camerun e Comore si è rivelata essere il più grande esempio in questo senso degli ultimi anni. Dodici calciatori positivi per la sorpresa della Coppa d'Africa. Tre portieri indisponibili. Un terzino tra i pali dal primo minuto. E un rosso rimediato a inizio gara.

Non c'è dubbio che Camerun-Comore passerà alla storia del calcio. Non solo per l'inserimento di Chaker Alhadhur tra i pali, terzino dell'Ajaccio schierato causa un infortunio, un caso di Covid positivo e un tampone negativo (ma non in tempo utile per essere schierato), tra i tre portieri a disposizione di Zerdouk, ct in sostituzione di Abdou, anch'esso colpito da coronavirus.

A dir poco abbattuto per tutto il caos venutosi a creare, la Nazionale di Comore è comunque scesa in campo decisa a dare il meglio, per evitare goleade esagerate e fare il più possibile per rendere orgogliosi i propri tifosi e tutti gli amanti del calcio, incuriositi dalla situazione.

Il problema, vuoi la foga, vuoi la pressione, è che Comore ha aggiunto un ulteriore problema alla propri agara contro il Camerun, paese ospitante della Coppa d'Africa: dopo appena sette minuti, infatti, Abdou ha commesso un brutto fallo ai danni di Ngamaleu, rimediando il rosso.

Colpo proibito sulla caviglia che ha portato il direttore di gara Bamlak ad andare al VAR: intervento netto da dietro ed espulsione su cui i giocatori delle Comore hanno protestato a lungo, senza la minima possibilità di avere Abdou ancora a disposizione per il resto della gara.

Comore ha però gettato il cuore oltre l'ostacolo, in una delle pagine sportive più interessanti degli ultimi anni: in dieci, senza un portiere di ruolo in porta, ha chiuso il primo tempo solamente sull'1-0 in favore del Camerun. Un tiro, da parte di Ekambi, una rete. Alhadhur ha mostrato tutti i suoi limiti nella precisa, anche se non eccelsa, conclusione da parte del capocannoniere di Europa League e bomber del Lione.

Tra l'altro, guidata dall'adrenalina e dall'unità di squadra, la Nazionale di Comore si è anche resa pericolosissima dalle parti di Onana: il futuro portiere dell'Inter è stato decisivo nel dire no alle conclusioni di Mogni e Youssouf dopo il vantaggio del Camerun. Decisivo però anche lo stesso Alhadhur, che ha stupito con diverse parate nella ripresa, risultando tra i migliori in campo, se non il numero uno.

Alla fine, 2-1 per il Camerun: un risultato di misura, utile a spazzare via le risate pre-gara e le possibili goleade annunciate a priori. Comore eliminate, ma storiche.