Camerun-Comore dove vederla: Sky o Disovery+? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CAMERUN-COMORE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

I padroni di casa, gli strafavoriti dopo la fase a gironi, contro la sorpresa che alla prima partecipazione sta stupendo il mondo. Il Camerun affronta le Comore negli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2022, in una delle sfide che più di tutte sembrano già segnate.

II pari contro Capo Verde è l'unico passo falso fin qui mosso dal Camerun, che aveva vinto i due precedenti match 2-1 sul Burkina Faso e 4-1 contro l'Etiopia. Choupo-Moting e compagni hanno vinto il loro raggruppamento.

Le Comore hanno invece compiuto una piccola impresa andando ad eliminare il Ghana, una delle top del torneo, vincendo 2-3 lo scontro diretto. Alla prima qualificazione è arrivato anche il passaggio agli ottavi.

Qui troverete tutte le informazioni su Camerun-Comore: dalle probabili fomazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO CAMERUN-COMORE

Camerun-Comore, ottavo di finale della Coppa d'Africa 2022, si giocherà lunedì 24 gennaio 2022 alle ore 20.00 al Paul Biya Stadium di Yaoundé, capitale del Camerun.

DOVE VEDERE CAMERUN-COMORE IN TV

Il match tra Camerun e Comore sarà visibile in diretta TV attraverso le app di Eurosport Player e Discovery+, disponibili su smart tv oppure collegando Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast alla tv. Discovery+ è disponibile anche attraverso piattaforme come Amazon Prime Video Channels e TIMVISION.

CAMERUN-COMORE IN STREAMING

Per assistere alla sfida tra Camerun e Comore in streaming basterà scaricare sui propri device come smartphone o tablet le app di Eurosport Player o di Discovery+. Da pc e notebook invece sarà sufficiente collegarsi al sito discoveryplus.it.

PROBABILI FORMAZIONI CAMERUN-COMORE

CAMERUN (4-3-3): Onana; Fai, Castelletto, Ngadeu, Tolo; Ngamaleu, Hongla, Anguissa, Toko-Ekambi; Choupo-Moting, Aboubakar.

COMORE (4-4-2): Ahamada; Youssouf, Zahary, M'Dahoma, Bakari; Selemani, M'Changama, Bachirou, Mogni; Mattoirr, El Fardou.