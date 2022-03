Il Benfica si è presentato alla Johan Cruyff Arena per sfidare l'Ajax, nel ritorno degli ottavi di Champions League, vedendosi costretto ad indossare la divisa della scorsa stagione per giocarsi l'approdo ai quarti di finale della massima rassegna continentale.

Tutto vero. E il motivo è presto spiegato: essendo le prime due divise da gioco simili a quelle degli olandesi dal punto di vista cromatico, i portoghesi hanno optato per l'impiego dello terzo kit 2021-2022 il quale, però, non è stato approvato dalla UEFA.

Di conseguenza, la formazione allenata da Nelson Verissimo è stata costretta a fare di necessità virtù, scendendo in campo con la seconda maglia dell'annata sportiva 2020-2021.

Per la precisione si tratta di un completo total black: maglia, pantaloncini e calzettoni neri rispolverati per l'occasione. Non di certo una qualunque, vista l'importanza dell'impegno.