Cambia un giallo in Lazio-Atalanta: l'ammonito è Toloi e non Immobile

Giornata da ricalcolare al fantacalcio, per tutti quelli che hanno aspettato i voti dei tre recuperi della prima giornata. Nessun giallo a Immobile.

Un cambio non di poco conto per i fantallenatori che hanno aspettato i recuperi della prima giornata per totalizzare tutti i voti. Oggi infatti si apprende che c'è stato un cambio di cartellino giallo, come comunicato dal Giudice Sportivo, nella partita -.

Questo il comunicato della piattaforma Fantacalcio.it, che invita gli utenti a ricalcolare la giornata.

"A seguito di quanto emerso dal comunicato del giudice sportivo (basato sugli effettivi referti arbitrali) circa i recuperi del 1° turno, è stata rettificata un'ammonizione. Tolto il giallo a Immobile ed assegnato a Toloi. Chiunque lo ritenga necessario può annullare e ricalcolare il primo turno di gioco per allineare i dati alla modifica".

Il malus derivante dall'ammonizione è quindi per Rafael Toloi e non per Ciro Immobile. Uno 0.5 che potrebbe anche sovvertire le sorti di una partita di fantacalcio, e tutti i fantallenatori lo sanno bene...