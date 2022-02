Cambia la sede della finale di Champions League: si giocherà allo Stade de France di Parigi

La situazione venutasi a creare tra Russia e Ucraina ha avuto inevitabili ripercussioni anche sull'organizzazione del calendario calcistico europeo.

La UEFA, infatti, ha ufficializzato una notizia che era nell'aria già da qualche giorno: la finale di Champions League, inizialmente prevista alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, cambia sede.

L'ultimo atto della Coppa dei Campioni si giocherà sempre sabato 28 maggio ma allo Stade de France, situato nel quartiere Saint-Denis di Parigi.

Per il terzo anno consecutivo, dunque, la finale di Champions si disputerà in un impianto diverso da quello originariamente programmato. Nel 2020 la pandemia da Covid-19 ha portato ad una revisione del format del torneo: morale della favola, la finale è stata spostata dall'Ataturk di Istanbul al da Luz di Lisbona, al culmine di un'inedita Final Eight disputatasi nella capitale lusitana.

L'articolo prosegue qui sotto

Il copione si è ripetuto anche nella scorsa stagione, sempre a causa degli scompensi generati dall'emergenza sanitaria, con Istanbul costretta a passare mano di nuovo a beneficio del Portogallo: la finale tutta inglese tra Manchester City e Chelsea si è infatti disputata al do Dragao di Oporto.

Oltre alla definizione del nuovo palcoscenico che ospiterà il match decisivo per l'assegnazione del trofeo continentale più importante a livello di club, la UEFA ha deciso che alle squadre di club e alle nazionali di Russia e Ucraina, impegnate nelle competizioni UEFA, verrà richiesto di giocare le gare casalinghe in campo neutro fino a nuovo avviso.

Una serie di decisioni attentamente ponderate e sfociate nella realtà dei fatti per fare fronte alla delicata situazione sviluppatasi in questi giorni in territorio ucraino.