Camavinga e la maglia scambiata con Cristiano Ronaldo: "Non la laverò"

Il giovane centrocampista francese ha ottenuto la maglia del portoghese dopo l'amichevole Francia-Portogallo.

Quanto vale una maglia di Cristiano Ronaldo? Tanto, tantissimo, un valore inestimabile. Tanto da tenersela per sempre senza mai lavarla. Quello che farà Eduardo Camavinga.

Il classe 2002 del dopo l'amichevole - è riuscito a ottenere la maglia del fuoriclasse della . E sui social ha promesso di non aver intenzione di lavarla.

Camavinga non è riuscito a scendere in campo nel match, è rimasto soltanto in panchina 90 minuti, mentre i suoi compagni hanno pareggiato 0-0 contro la squadra di Fernando Santos.

Il giovanissimo talento, comunque, a suo modo ha reso memorabile anche questa partita, dopo aver esordito con goal da titolare contro l' .