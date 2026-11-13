Camarda segna con l'Under 21 ma il futuro è già stato deciso: cosa succede a gennaio, la posizione del Milan

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Il giovanissimo attaccante rossonero non sta trovando lo spazio sperato col Milan ma resta un patrimonio del calcio italiano, come dimostra la rete segnata in amichevole con l'Under 21. Ecco perché Francesco Camarda a gennaio dovrebbe cambiare aria.

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Quella di lasciare il Milan durante la finestra di mercato invernale sarebbe una decisione condivisa tra la società rossonera ed il giocatore, stavolta con il benestare di Ruben Amorim, ovvero colui che la scorsa estate aveva pubblicamente richiesto la permanenza di Camarda.

Come detto però l'attaccante classe 2008 ha giocato pochissimo anche perché il tecnico portoghese, di fatto, non rinuncia mai a Gonçalo Ramos. L'ex PSG d'altronde segna poco ma svolge un grande lavoro per la squadra che viene molto apprezzato da Amorim. Cosa che Camarda non può garantire con la stessa qualità.

IL RITORNO AL GOAL CON L'UNDER 21

Silvio Baldini, già prima dell'amichevole contro la Francia, aveva cercato di incoraggiare Francesco Camarda sottolineando di credere fermamente nel suo attaccante nonostante lo scaso minutaggio di questo inizio di stagione col Milan.

"Camarda deve togliersi dalla testa le cose negative, pensare che gioca in Serie A, in Nazionale: a giugno è stata con quella maggiore ed è un 2008, nel prossimo biennio sarà ancora il centravanti dell’Under 21, ricorderà questo momento con grande gioia perché lo avrà aiutato a diventare più bravo" ha detto Baldini.

Parole che forse sono servite a Camarda che, schierato titolare nell'amichevole di venerdì pomeriggio, ha realizzato il goal del momentaneo 0-1 contro la Francia Under 21. Una rete che in azzurro gli mancava ormai da un anno esatto. Mentre col Milan in questa stagione non è ancora arrivata.

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COSA SUCCEDE A GENNAIO

Francesco Camarda d'altronde in rossonero ha giocato davvero pochissimo, nonostante sia di fatto l'unico attaccante di ruolo attualmente a disposizione di Amorim dietro Gonçalo Ramos. Il totale tra Europa League e campionato dice 119' divisi in sei presenze complessive senza goal o assist.

L'unica da titolare di Camarda è stata a Salisburgo, quando il Milan ha vinto per 0-4 ma l'attaccante non ha partecipato alla festa rossonera risultando tra i meno convincenti e venendo oscurato da Cisse, autore invece di una tripletta. In campionato è subentrato solo quattro volte, spesso negli ultimissimi minuti.

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Da qui la decisione del Milan di mandarlo nuovamente in prestito già a gennaio per dargli l'opportunità di crescere con minori pressioni e tornare in rossonero quando sarà pronto. La società continua a credere fermamente in Camarda, così come Amorim, che però ha bisogno di un profilo più esperto come alternativa di Ramos.

In tal senso nelle ultime settimane circolano insistentemente i nomi di Endrick e soprattutto Tresoldi, grande tifoso milanista e sogno neppure troppo segreto di Cardinale. Il Bruges però difficilmente lo lascerà partire a stagione in corso. Mentre sul brasiliano, che può partire in prestito dal Real Madrid, al momento sembra avanti la Roma.