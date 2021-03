Calvario Piccini: 59 minuti in un anno e mezzo

Non gioca col Valencia da quasi due anni, con l'Atalanta ha disputato solamente la partita contro lo Spezia.

59 minuti in un anno e mezzo. E' questo il complicato dato che Cristiano Piccini deve affrontare in questa parte della sua carriera. Dopo essere diventato un punto fermo del Valencia, l'esterno ha subito un brutto infortunio dopo il quale non ha più trovato continuità.

K.o per la frattura della rotula nell'agosto 2019, Piccini è stato poi ceduto all'Atalanta una volta recuperato, ma con la Dea non ha avuto chances di mettersi in mostra, causa scelte tecniche di Gasperini e un problema agli adduttori che lo ha frenato in autunno.

Sono ormai quasi 600 giorni che Piccini ha subito il grave infortunio, fermando un'ascesa che lo aveva portato in Nazionale, dopo le ottime prestazioni in maglia Valencia a suon di sgroppate sulla fascia e assist per i compagni d'attacco.

Precisamente 566 senza giocare con il Valencia, con ovviamente il prestito all'Atalanta dall'estate allo scorso gennaio. Nuovamente in Spagna, Piccini non sarebbe stato recuperato al 100% secondo quanto evidenziato dal tecnico Javi Gracia lo scorso gennaio.

Da allora, però, si sono perse le tracce di Piccini. Non è mai stato convocato dal Valencia negl ultimi due mesi e non sembra esserci un piano per rivederlo con la maglia dei Pipistrelli nel breve periodo, nè nel lungo da qui al termine dell'annata il prossimo maggio.

Sui social Piccini ha mostrato di non voler arrendersi e nelle ultime due settimane il suo ritorno sembrava imminente, ma l'ex Fiorentina è nuovamente ai margini del gruppo, senza sapere quando potrà tornare in campo col Valencia o con un altro club italiano.