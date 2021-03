Calvario Ansu Fati: rischia di saltare tutta la stagione e l'Europeo

Il giovanissimo prospetto del Barcellona potrebbe subire un nuovo intervento al menisco: a rischio il finale di annata ed Euro2020.

Non c'è pace per Ansu Fati, gioiello numero uno del Barcellona. Infortunatosi a novembre, il giovanissimo spagnolo (ma nato in Guinea-Bissau), sarebbe dovuto tornare qualche settimana fa e invece rischia ora di dover addio a tutto il resto della stagione. In attesa di capire se potrà andare all'Europeo.

Il 18enne era stato operato a metà autunno, speranzoso di tornare in campo tra dicembre e gennaio. A inizio 2021, invece, il Barcellona aveva evidenziato come Ansu Fati avesse bisogno di ancora un po' di tempo, visto il recupero più lungo del previsto. In pochi si aspettavano dei problemi però anche in primavera.

Ansu Fati rischia infatti una terza operazione al ginocchio: nei prossimi giorni verranno valutate tutte le opzioni e in seguito verrà presa una decisione. A questo punto il classe 2002, in caso di nuovo intervento, salterebbe tutte le ultime gare di Liga, risultando in grosso dubbio per le gare che a giugno vedranno la Spagna impegnata nel torneo itinerante continentale.

Lo stesso giocatore del Barcellona, intervistato da Goal, evidenziava comunque di avere dei dubbi riguardo il finale di stagione, speranzoso di poter tornare in tempo per l'Europeo: i dubbi su una sua convocazione sono dunque reali. Luis Enrique aspetta buone nuove.

Vincitore della NxGn 2021, Ansu Fati è attualmente il 2002 più importante del pianeta, grazie ad un esordio con il Barcellona avvenuto già nella passata stagione, con sette reti ad appena 17 anni. La sua seconda annata catalana si è fermata sul più bello, con quattro goal nelle prime sette gare.

Il Barcellona aveva puntato tantissimo su di lui per il 2020/2021, ma l'infortunio al ginocchio di novembre ha ribaltato il progetto blaugrana, naufragato in Champions League con l'eliminazione agli ottavi e in fase di inseguimento in Liga, dopo una partenza a dir poco difficile.

Ansu Fati è il più giovane ad aver segnato in Champions League, ma anche il più giovane in goal con la Nazionale spagnola. La sua ascesa come nuovo Messi si è fermata da alcuni mesi e probabilmente dovrà aspettare fino alla prossima estate. Barcellona e Roja lo aspettano, ma guai ad affrettare i tempi.