Callejon saluta: Barcellona-Napoli ultima gara in azzurro

Barcellona-Napoli è stata l'ultima partita in maglia azzurra per José Callejon, sostituito nella ripresa da Matteo Politano.

Doveva essere una serata da sogno con la qualificazione alla Final Eight, ma così non è stato: forse José Callejon la immaginava diversa la sua ultima partita con la maglia del addosso, portata con orgoglio sulle spalle per sette stagioni.

Il 3-1 del Barcellona al 'Camp Nou' ha condannato i partenopei all'eliminazione dalla : volenterosa la prestazione dello spagnolo, che però non è riuscito ad incidere in zona goal prima di essere sostituito da Matteo Politano.

Tanti rimpianti con ancora qualche speranza nutrita dai tifosi di vedere Callejon all'opera al 'San Paolo' anche nella prossima stagione: ipotesi che ad oggi appare impraticabile per un contratto che molto probabilmente non sarà rinnovato in queste ultime tre settimane d'agosto.

Per Callejon dovrebbero spalancarsi le porte di un ritorno in , a meno che Aurelio De Laurentiis non riesca a fargli cambiare idea con un nuovo accordo che farebbe la felicità del popolo napoletano.