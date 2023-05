Callejon riporta il Granada in Liga: l'ex Napoli e Fiorentina scoppia in lacrime

L'ex calciatore di Napoli e Fiorentina ha partecipato alla promozione con 4 goal e 10 assist: è scoppiato in lacrime dopo la sfida col Leganes.

"Avevo offerte anche da altre squadre, persino in Liga ma quando mi ha chiamato il Granada non ho avuto dubbi, mi hanno voluto fortemente. Ora l'obiettivo numero uno è quello di risalire in Liga”.

José Maria Callejon non ha avuto dubbi, come ha spiegato a Cadena Ser. L’estate scorsa ha deciso di tornare a casa, in Spagna, e quando è arrivata la chiamata del club andaluso ha subito detto sì.

Grazie al successo per 2-0 sul Leganes, il Granada ha ottenuto la promozione diretta in Liga e ha chiuso la stagione in testa alla classifica del campionato cadetto.

Dopo un solo anno in purgatorio, in seguito alla retrocessione dello scorso campionato, il Grande torna nell’élite del calcio spagnolo.

Una buona parte del merito di questa promozione va data anche all’ex calciatore di Napoli e Fiorentina, autore di 4 goal e 10 assist in 41 presenze.

Dopo la promessa fatta un anno fa di voler riportare subito il Granada in Liga, al fischio finale del match contro il Leganes Callejon è scoppiato in lacrime.

Il calciatore spagnolo non è riuscito a trattenere le emozioni e si è lasciato andare in un pianto pieno d'emozioni, in cui erano racchiuse le tante sensazioni provate durante tutto l’arco della stagione.

Un’altra soddisfazione in carriera per il 36enne, che in carriera aveva vinto finora una Liga e una Supercoppa Spagnola con il Real Madrid e 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana con il Napoli.