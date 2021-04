Da Callejon a Mandzukic: gli attaccanti ancora a caccia del 1° goal

Alla vigilia della 30esima giornata di Serie A, diversi attaccanti, alcuni dei quali big, non hanno ancora trovato la rete in campionato.

A pochi giorni dalla 30esima giornata di Serie A, quella che inaugurerà l'ultima decisiva parte del campionato 2020/2021, è ora di considerare i dati. Statistiche importanti per definire flop e top, nero e bianco con una sfilza di grigi nel mezzo, ovvero tutti i problemi scaturiti per generare delusioni e negatività. Come gli attaccanti mai andati in rete.

Quasi tutte le punte ed esterni d'attacco di Serie A sono andati in rete almeno una volta durante la stagione, tra grandi cannonieri come Cristiano Ronaldo e Lukaku, in lotta per il titolo di capocannonieri, e giocatori in quel periodo, per molti lungo diversi mesi, in cui la palla sembra non entrare in nessun modo.

SAMUEL DI CARMINE

Senza dubbio l'attaccante di Serie A con più minuti giocati senza trovare la rete. Il 32enne fiorentino era stato tra le sorprese della massima serie nella passata stagione, ma in questa non ha mai segnato. Nè con il Verona, squadra con la quale ha militato fino a gennaio, nè con il Crotone.

Dodici volte da titolare e otto gare da subentrato tra Verona e Crotone, 941 minuti giocatori senza rete. L'ex Perugia a secco anche nella gara di Coppa Italia giocata contro il Cagliari. Lo scorso 29 luglio le ultime realizzazioni contro la SPAL, nel match terminato 3-0 per l'Hellas.

ROBERTO INGLESE

Il penultimo posto del Parma spiegato semplicemente. La formazione di D'Aversa, Liverani e nuovamente D'Aversa ha faticato enormemente in attacco durante l'annata, con Inglese mai andato in rete e autore di due soli assist per i compagni nelle 14 gare giocate nel 2020/2021.

572 minuti in campionato, con sei gare dal primo minuto e otto da subentrato, ma porta stregata. Il 2 agosto l'ultimo goal ufficiale in Serie A, nell'ultima giornata dello scorso campionato.

JOSE' MARIA CALLEJON

Dopo una vita al Napoli, squillo di trombe in attesa di conoscere la nuova squadra. Da svincolato l'esterno spagnolo ha scelto la Fiorentina, con tifosi viola e amanti del fantacalcio pronti a puntare su di lui per una buona stagione della formazione toscana.

Invece zero realizzazioni per il 34enne, che ha trovato la via del goal solamente in Coppa Italia. Tantissime panchine nella difficile stagione viola, solamente 563 minuti e zero esultanze per aver gonfiato la rete.

STEPHAN EL SHAARAWY

Doveva rivedere la Capitale e il Colosseo in estate, ma alla fine il poco tempo a disposizione ha spostato il ritorno di El Shaarawy nella Roma giallorossa a gennaio. Il calciomercato invernale ha portato un uomo in più per Fonseca, essenziale in Europa League ma non in Serie A. 365 minuti in campionato per l'italo-egiziano e zero reti.

ALEXSANDAR KOKORIN

La Fiorentina lotta per salvarsi, tra cambi di panchina, polemiche e grandi delusioni. Oltre a Callejon, non ha ancora trovato il goal uno degli acquisti di gennaio, ovvero Kokorin. Il motivo principale è semplice, ha giocato solamente 77 minuti da quando è sbarcato a Firenze.

MARIO MANDZUKIC

Dopo aver provato l'esperienza in Qatar, Mandzukic è sbarcato a Milano per provare a far paura ai difensori di Serie A insieme al vecchio avversario Ibrahimovic. L'ex duttile attaccante della Juventus invece ha ampiamente deluso a causa di un infortunio che lo tiene fermo oramai da metà inverno. Appena 76 i minuti giocati in campionato con il Milan.