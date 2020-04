Callejon irriconoscibile: baffi e zazzera durante la quarantena

La quarantena (e l'assenza di parrucchieri) fa cambiare look a José Callejon: baffi e capelli 'nuovi' per lo spagnolo del Napoli.

La quarantena cambia tutti: con i parrucchieri e i barbieri chiusi, c'è chi si arrangia in casa e chi invece... lascia andare.

È il caso di José Callejón, che su Instagram sfoggia un look totalmente nuovo, che lo rende davvero irriconoscibile: baffo e zazzera scura. Come mostra la moglie su Instagram.

Proprio in questa stagione lo spagnolo ex aveva proposto cambi di look, come il platino, ad esempio.

Invece la quarantena lo ha riportato all'antico, più simile a quando giocava nel Real Madrid.