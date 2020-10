Callejon alla Fiorentina: "Eredità di Chiesa? Io non sono lui, sono José Callejon"

Lo spagnolo a costo zero in maglia viola dopo aver lasciato Napoli: sarà lui a sostituire Chiesa dopo il passaggio alla Juventus.

Sembrava poterci essere un ritorno in per Josè Maria Callejon , dunque un possibile approdo alla . Alla fine invece l'ex , a meno di sorprese, giocherà con la : arrivato a Firenze, firmerà a costo zero con la squadra di Iachini.

Sarà Callejon dunque il sostituto di Chiesa, scelto dalla come rinforzo in attacco: per lo spagnolo la Fiorentina sarà la sua seconda squadra italiana dopo aver fatto la storia con la maglia del , scendendo in campo praticamente in ogni gara ufficiale degli azzurri.

Sbarcato a Firenze, Callejon ha risposto con decisione riguardo la sua nuova avventura:

"Eredità di Chiesa? Io non sono Chiesa, sono Josè Maria Callejon".

Visite mediche e firma fino al 2022 per Callejon, biennale per il 33enne deciso a ritagliarsi un posto importante alla corte di Iachini. Dopo Bonaventura un altro innesto di spessore e d'esperienza, che si unirà ai giovani Vlahovic e Kouamé, nonchè a Franck Ribery:

"Chiesa è forte e farà bene ovunque andrà perché è un grandissimo giocatore. Io voglio fare il mio lavoro e accontentare i tifosi".

Callejon ha scelto di continuare in dopo i sette anni di Napoli, in cui ha segnato 82 goal e fornito una grande quantità di assist per Mertens, Insigne e compagni: