Inter, Calhanoglu fissa gli obiettivi: "Scudetto e grandi cose in Champions"

Il centrocampista turco, Hakan Calhanoglu, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dell'Inter a pochi giorni dall'inizio del ritiro ad Appiano.

L'avventura di Hakan Calhanoglu all'Inter è appena cominciata ma il centrocampista turco sembra essersi già ben integrato nella realtà nerazzurra. Dopo aver attraversato il Naviglio, svestendo la maglia del Milan per indossare quella dell'Inter. Primi giorni di lavoro ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi per il classe 1994, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club nerazzurro.

"Sto conoscendo tutto e tutti, è una nuova avventura nella quale mi sento molto bene, a mio agio. I compagni mi aiutano, ho conosciuto il mister e tutto lo staff interista. Ringrazio tutti perché con il loro affetto mi stanno aiutando in questa fase iniziale. Indossare la maglia dell'Inter vuol dire innanzitutto indossare la maglia di chi ha vinto lo Scudetto, spero davvero che quest'anno sarà possibile ripetere l'impresa della passata stagione. L'Inter è una grande squadra, un grande club con grandi tifosi. E giorno dopo giorno lavoriamo affinché saremo pronti per fare bene in campionato".

Calhanoglu ha spiegato il motivo dietro alla scelta del numero di maglia:

"Nella mia carriera ho sempre usato il 10, qui non è libero perciò indosserò due volte il 10, cioè il 20".

Il centrocampista turco nfissa gli obiettivi in vista della prossima stagione: