Calhanoglu non saluta Hernandez: buffetto e tensione prima del derby

Un episodio particolare è avvenuto prima dell’inizio di Milan-Inter: tutto è partito dal mancato saluto di Calhanoglu ad Hernandez.

Un derby è sempre un derby e, come è normale che sia, porta con sé delle tensioni molto diverse da quella di una partita normale. La cosa poi rischia di amplificarsi ancor di più se si è un ex che tra l’altro è passato dall’altra ‘sponda’ della città a parametro zero.

Chiedere per conferma ad Hakan Calhanoglu, ex giocatore del Milan oggi all’Inter che, a quanto pare, non si è lasciato benissimo con mondo rossonero.

Prima alcune interviste, poi i cori degli ex compagni di squadra proprio a lui indirizzati nel corso della festa Scudetto e infine la grande rivalità tra le due squadre.

Il centrocampista turco si è reso protagonista di un episodio particolare avvenuto prima ancora dell’inizio del Derby della Madonnina, poi vinto dal Milan per 3-2 in rimonta.

Al momento del saluto tra le due squadre, Calhanoglu si è scambiato il cinque con tutti i calciatori del Milan, eccetto uno: Theo Hernandez.

Quando è arrivato il momento del saluto tra i due, il giocatore nerazzurro ha tirato indietro il braccio, evitando palesemente il contatto con il terzino francese. A questo punto, Hernandez ha dato un piccolo buffetto sulla nuca a Calhanoglu il quale, prima di allontanarsi, prima gli ha tirato la giacca della tuta e poi gli ha rivolto alcune parole.

Una scena che non è scappata all’occhio attento di molti e che è subito diventata virale sui social.

Stefano Pioli, tra l’altro, dopo il triplice fischio finale ha svelato di aver usato proprio una frase pronunciata nei giorni scorsi da Calhanoglu (“Abbiamo il fuoco dentro”), per motivare la sua squadra nel corso della settimana.

Ha infatti deciso di appendere queste parole nello spogliatoio.

“A volte uso qualcosa di mio e altre volte no. L’importante è avere un gruppo che è pronto a dare il massimo”.