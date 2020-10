Bild - Calhanoglu-Manchester United, trattativa in corso: rifiutata la Juventus

Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare il Milan a parametro zero: il turco avrebbe rifiutato la Juventus, ed è attualmente in contatto con lo United.

Una notizia di calciomercato scoppiettante arriva dalla e la diffonde la 'Bild': Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare il a parametro zero, e questa non è una grossa sorpresa visto che i contatti per il suo rinnovo contrattuale non sono andati avanti negli ultimi tempi.

La vera novità però è rappresentata dalla trattativa che vede coinvolto Calhanoglu: il calciatore turco sarebbe in trattativa con il , che vorrebbe acquistarlo proprio da svincolato, da gennaio in poi, in modo da non spendere nulla per il suo cartellino.

Il giocatore turco avrebbe quindi scelto di giocare in Premier League la prossima stagione, anche perché ci sarebbe stato un contatto con la , rifiutata però come destinazione da Calhanoglu.

Entra nel vivo, quindi, la situazione del turco, che attualmente è un faro del nuovo Milan. Ma nulla è ancora certo: il club rossonero farà sicuramente di tutto ancora per far rinnovare il contratto al trequartista.