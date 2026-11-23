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Sotto esame, naturalmente, è finita la difesa. E non potrebbe essere altrimenti, nelle ore successive a una partita che l'Inter ha avuto in pugno più e più volte, salvo regalarla clamorosamente a un'Atalanta al tappeto. Fino a farsi riprendere su un incredibile 4-4 nel recupero.

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Ma la notte bergamasca non è andata per il verso giusto anche per un altro motivo. E stavolta ci si sposta qualche metro più avanti, a centrocampo, il reparto teoricamente più ricco di alternative a disposizione di Chivu. Che però, in un senso e nell'altro, si sta ritrovando a gestire diversi grattacapi pure lì.

Ci sono gli infortuni, ci sono elementi entrati non benissimo (eufemismo) dalla panchina. E c'è una sensazione di dubbio in vista del prossimo impegno, molto ravvicinato. Perché mercoledì sera, contro lo Stoccarda, è già tempo di Champions League.

L'INFORTUNIO DI CALHANOGLU

Oltre al 4-4 firmato su rigore da Kessie, la seconda nota dolente della serata è stata l'infortunio di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha chiesto il cambio e ha dovuto abbandonare il terreno di gioco della New Balance Arena dopo poco più di mezz'ora: colpa di un infortunio muscolare al flessore, l'ennesimo.

"Qualcosa ha sentito, vedremo", ha confermato Chivu dopo la partita, ma le immagini parlavano già da sole. Il rischio, molto serio e altrettanto ovvio e concreto, è che Calhanoglu non sia a disposizione per lo Stoccarda e magari nelle settimane successive: saranno gli esami a stabilire l'entità del suo guaio fisico.

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SUCIC A DUE FACCE, JONES MALE

Al posto di Calhanoglu è entrato Petar Sucic. Che non ha fatto male in cabina di regia e si è preso pure la responsabilità di calciare il rigore del poker, trasformandolo freddamente alle spalle di Sportiello. Però nemmeno il croato è riuscito a mettere una pezza al finale d'assalto dell'Atalanta, trovandosi a volte fuori posizione.

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Certo, peggio di lui ha fatto Curtis Jones. Al rientro dall'infortunio, l'ex centrocampista del Liverpool ha offerto una prova negativa a Bergamo da subentrato. Senza se e senza ma.

25 minuti più recupero è stato il tempo concesso da Chivu a Jones. Che però è entrato in un momento delicato della partita, non è riuscito a gestire la palla, è mancato in dinamismo nella fase difensiva. In poche parole: ha deluso.

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Aleksandar Stankovic ha giocato meno dei due compagni, è entrato solamente nel finale. Ma la sua è stata una sorta di comparsata: pure lui si è dimostrato impotente nel provare a impedire all'Atalanta di raddrizzare una situazione che a un certo punto pareva perduta.

ZIELINSKI IN DUBBIO

L'altro grattacapo di Chivu è Piotr Zielinski. Non perché l'ex partenopeo abbia fatto male: contro l'Atalanta nemmeno c'era. Colpa di un problema a un piede rimediato nelle settimane precedenti, che già ne aveva messo in dubbio la presenza in Nations League con la maglia della Polonia.

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Zielinski sembrava poter esserci a Bergamo, ma alla fine non è stato così. Il guaio fisico c'è e ne sta mettendo in dubbio anche la presenza contro lo Stoccarda. Chivu spera di recuperare almeno lui. E intanto sta già pensando al possibile terzetto da opporre ai tedeschi.

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CHI GIOCA CONTRO LO STOCCARDA

Con Calhanoglu in fortissimo dubbio, sempre in attesa degli accertamenti, in cabina di regia dovrebbe toccare proprio a Sucic. Come a Bergamo. A meno che Zielinski non recuperi e Chivu decida di affidare a lui le chiavi del gioco nerazzurro.

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Difficile pensare a Jones ancora in ritardo di condizione dal primo minuto mercoledì sera. Occhio dunque a un Mkhitaryan bis, alla faccia dei quasi 38 anni (li compirà a gennaio) e del minutaggio molto ridotto nel primo scorcio stagionale. Anche perché l'armeno no, a differenza di altri contro l'Atalanta non ha fatto male.