Calhanoglu a DAZN: "Via a gennaio? Sono felice al Milan"

Hakan Calhanoglu progetta un semestre diverso e si toglie dal mercato: "Al Milan sto bene. Ma quando Gattuso si arrabbia è meglio stare zitti...".

Fuori dai gironi di Europa League, fuori dai primi quattro posti che conducono in Champions League. Non è una gran stagione per il Milan. E non è una gran stagione nemmeno per Hakan Calhanoglu, che però, intervistato da DAZN, progetta una seconda parte di campionato completamente diversa.

"Nel calcio è normale andare a periodi nel corso di una stagione, avere degli alti e bassi - le parole dell'ex trequartista del Bayer Leverkusen - Credo che questo periodo possa fortificarci in vista del girone di ritorno. Siamo a tre punti dalla Champions League, è ancora tutto in gioco. Potevamo fare meglio, avere più punti, ma non molleremo".

Tra gli imputati, come detto, c'è proprio Calhanoglu. Il quale, secondo le statistiche, è il giocatore di A che calcia di più senza segnare: "Ma non mi sento sotto pressione. Se non segni vieni giudicato negativamente, ma ciò non è corretto: se gioco per la squadra e faccio quello che vuole il mio allenatore, avrò comunque fatto bene il mio lavoro".

Il ruolo di Calhanoglu è cambiato a causa degli infortuni: da esterno d'attacco a mezzala. "I vari Biglia e Bonaventura sono out e quindi ogni tanto devo giocare al loro posto. La posizione la decide il mister. Sicuramente mi piace di più giocare dietro le punte, ma non cambia nulla. L'importante è restare concentrato sulla partita che devo fare".

Il calciomercato chiama: in queste settimane si sta parlando con insistenza di un suo possibile ritorno in Bundesliga. "Io sono felice al Milan, sono contento di Gattuso e del suo staff - giura il turco - Qui a Milano mi sento bene".

Con Gattuso il rapporto è "davvero buono, anche quando si arrabbia con me. Lo accetto, perché è un allenatore con una mentalità vincente. Quando si arrabbia è sempre meglio non dire nulla, altrimenti ti arriva una 'papagna'...". E se la ride. Il sorriso di chi sa che può riportare il Milan in alto.