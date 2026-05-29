Calendario TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Tunisia: dirette streaming, canali, calendario completo, date e orari delle partite

Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 della Tunisia

Per seguirle dall'estero, usa una VPN e collega il tuo dispositivo a un server tunisino o qatariota. Potrai così guardare le partite in diretta sui canali in chiaro di beIN SPORTS o TOD, oppure scegliere la copertura premium di beIN SPORTS MAX.

Chi trasmetterà in TV la Coppa del Mondo FIFA 2026 in Tunisia?

In Tunisia i diritti di trasmissione ufficiali dei Mondiali FIFA 2026 sono esclusivi di beIN SPORTS.

Ecco come seguirlo:

📺 In chiaro

beIN SPORTS NEWS, canale in chiaro, trasmetterà aggiornamenti via etere e satellite, notizie in tempo reale e dirette dai ritiri delle squadre. Match di cartello come la finale e le cerimonie potrebbero essere visibili senza abbonamento.

📱 Streaming digitale e premium

beIN SPORTS MAX & CONNECT: l’ecosistema premium trasmette tutte le 104 partite in diretta. Tutte le partite, incluso il difficile Gruppo F con Tunisia, Svezia, Giappone e Paesi Bassi, si trovano su app beIN SPORTS CONNECT, piattaforma TOD e canali MAX.







