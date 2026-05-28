Calendario TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Paraguay: dirette streaming, canali, calendario completo, date e orari delle partite

Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 del Paraguay

Per seguirle dall'estero, usa una VPN: connettiti a un server paraguaiano e guardale in streaming. Le partite saranno trasmesse in chiaro dai canali Trece e GEN TV (o Unicanal), mentre la copertura premium è su Tigo Sports.

Chi trasmetterà i Mondiali FIFA 2026 in TV in Paraguay?

In Paraguay i diritti di trasmissione dei Mondiali FIFA 2026 sono condivisi tra le reti gratuite Trece, GEN TV e Unicanal, e gli operatori pay TV. Ecco come seguirli:

📺 In chiaro

Trece, GEN TV e Unicanal: emittenti nazionali in chiaro, trasmetteranno alcune partite selezionate, compresi gli incontri chiave dell’Albirroja e la finale, senza bisogno di abbonamento.

📱 Streaming digitale e premium

Tigo Sports: per vedere tutte le 104 partite serve l’abbonamento a Tigo Sports, disponibile in TV via cavo o tramite app.



