Calendario TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Croazia: dirette streaming, canali, calendario completo, date e orari delle partite

Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Croazia
Per seguirle dall'estero, connettiti a un server croato e guarda le partite in streaming su HRT 2, canale in chiaro disponibile sulla piattaforma digitale HRTi.
Chi trasmetterà in TV i Mondiali FIFA 2026 in Croazia?
In Croazia i diritti di trasmissione sono dell'emittente pubblica HRT (Hrvatska radiotelevizija).
Ecco come seguirlo:
- In TV: tutte le 104 partite saranno trasmesse in diretta e in chiaro su HTV 2 (Drugi program). Dal 10 giugno partirà anche il programma studio “Americana” con analisi, commenti e highlights.
- Per lo streaming, accedi alla piattaforma ufficiale HRTi da smart TV, computer o dispositivo mobile.