Trasmissioni televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 della Costa d'Avorio

Per seguirle dall'estero, usa una VPN: connettiti a un server in Costa d'Avorio e guarda la diretta su RTI.

Chi trasmetterà i Mondiali FIFA 2026 in TV in Costa d'Avorio?

In Costa d’Avorio la Coppa del Mondo FIFA 2026 sarà trasmessa da reti televisive nazionali in chiaro e da servizi satellitari panafricani premium.

Ecco come seguirlo:

In chiaro:NCI (La Nouvelle Chaîne Ivoirienne) e l’emittente pubblica RTI trasmetteranno le partite più importanti e tutti gli incontri della nazionale ivoriana.

Per vedere tutte le 104 partite, New World TV (canale francese per l’Africa subsahariana) e SuperSport (su DStv) offrono copertura completa con analisi pre e post gara.

Streaming: le gare in chiaro sono visibili tramite le piattaforme ufficiali di NCI e RTI, mentre l’intero torneo è disponibile su DStv Stream per gli abbonati premium.