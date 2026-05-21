Calendario TV Coppa del Mondo FIFA 2026 in Algeria: dirette streaming, canali, date e orari delle partite

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Emittenti televisive della Coppa del Mondo FIFA 2026 in tutto il mondo

La campagna dell'Algeria verso i Mondiali del 2026

Dodici anni dopo gli ottavi di finale in Brasile, quando misero in difficoltà la Germania poi vincitrice, i Fennec sono di nuovo sul palcoscenico più importante del calcio. I Fennec Foxes stanno entrando in una nuova era promettente, unendo la leadership di veterani come Riyad Mahrez a una nuova generazione dinamica e tecnica. Per i tifosi algerini, questo ritorno è più di una qualificazione: è il culmine di una lunga transizione per ritrovare lo status di potenza africana.

Il loro cammino verso il Nord America è stato netto: otto vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nel girone africano. Protagonista assoluto l’attaccante del Wolfsburg Mohamed Amoura, autore di 10 reti che lo hanno consacrato capocannoniere delle qualificazioni africane. Sotto la guida del tecnico bosniaco Vladimir Petković, subentrato a inizio 2024, l’Algeria ha mostrato determinazione e resilienza.

Dal punto di vista tattico, Petković, che vanta una preziosa esperienza mondiale maturata alla guida della Svizzera durante il torneo del 2018, ha implementato un sistema fortemente incentrato sul possesso palla e sul controllo del ritmo della partita. Consapevole dell’eccezionale abilità tecnica di giocatori come Amine Gouiri, Rayan Aït-Nouri e Farès Chaïbi, Petković predilige uno schema che favorisca il controllo del gioco e privi gli avversari della palla. Un sistema che, pur avendo dato buoni risultati, verrà messo alla prova sul palcoscenico mondiale: l’allenatore dovrà trasformarlo in azioni offensive letali, evitando di arenarsi contro difese di alto livello.