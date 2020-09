Calendario Serie B 2020-2021: dove vedere il sorteggio in tv e streaming

Dove vedere il sorteggio del calendario di Serie B 2020-2021: canale tv e diretta streaming.

Per il calcio di avvio della prima partita ci sarà da attendere ancora qualche settimana, visto che il torneo ripartirà ufficialmente il prossimo 26 settembre, intanto però il campionato 2020-2021 di Serie B si appresta a prendere formalmente vita.

Mercoledì 9 settembre, alle ore 19.00, a Pisa verrà presentato il calendario, nello scenario di piazza del Duomo. Condurrà la serata Monica Bertini.

Come imposto dalle norme di sicurezza anti Covid, all’evento potrà prendere parte uno strettissimo numero di persone, tuttavia non mancheranno le opzioni per poterlo seguire in diretta.

Altre squadre

In questa pagina troverete tutte le informazioni su dove guardare il sorteggio del calendario della Serie B 2020-2021 in e in diretta .

DOVE VEDERE SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B IN TV

Il sorteggio del calendario verrà trasmesso dalle reti dei licenziatari della Serie B e quindi da DAZN e Rai.

Sarà visibile su Rai Sport, oppure su DAZN attraverso attraverso smart tv compatibili con la app, oppure su tutti i televisori collegandoli ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

L'articolo prosegue qui sotto

DOVE VEDERE SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B IN STREAMING

Essendo trasmessa da DAZN, la cerimonia di presentazione del calendario del campionato di Serie B sarà ovviamente visibile anche in streaming su dispositivi come smartphone e tablet, scaricando l’apposita app per Android e iOS, oppure sul proprio pc collegandosi semplicemente al sito ufficiale della piattaforma.

Un’ulteriore opzione sarà rappresentata dai canali social ufficiali della Lega B.