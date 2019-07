Calendario Serie A, Napoli in trasferta nelle prime due giornate

E' arrivato il giorno del sorteggio del calendario della 2019/2020: a Milano, negli studi televisivi di Sky, verranno resi noti gli incroci delle 38 giornate che appassioneranno i tifosi di tutta nei mesi a venire.

Come ogni anno, ci saranno dei criteri da rispettare al momento dell'elaborazione delle partite: tra questi, spicca quello che vede protagonista il vicecampione d'Italia in carica.

I partenopei saranno costretti a iniziare il torneo giocando le prime due gare in trasferta, in modo da permettere il completamento dei lavori d'adeguamento del 'San Paolo', rinnovato dopo le ultime Universiadi. L'esordio casalingo avverrà dunque a metà settembre.

La Lega di Serie A ha segnalato anche altri casi riguardanti diverse squadre.

"- BOLOGNA: fuori casa il 25 agosto 2019 per indisponibilità dello stadio (lavori di adeguamento).

- BRESCIA: fuori casa il 25 agosto e 1 settembre 2019 per indisponibilità dello stadio (lavori di adeguamento).

- FIORENTINA: fuori casa il 24 novembre 2019 per concomitanza con altro evento cittadino (Firenze Marathon); fuori casa il 5 aprile 2020 per concomitanza con altro evento cittadino (Firenze Half Marathon).

- HELLAS VERONA: fuori casa il 10 novembre 2019 per concomitanza con altro evento cittadino (Fiera dei cavalli); fuori casa il 16 febbraio 2020 per concomitanza con altro evento cittadino (Half Marathon); fuori casa il 19 e 22 aprile 2020 per concomitanza con altro evento cittadino (Vinitaly).

- LECCE: fuori casa il 25 agosto 2019 per concomitanza con altro evento cittadino (Festa Patronale).

- NAPOLI: fuori casa il 25 agosto e 1 settembre 2019 per indisponibilità dello stadio (lavori di adeguamento); fuori casa il 23 febbraio 2020 per concomitanza con altro evento cittadino (Napoli City Half Marathon).

- : fuori casa il 29 settembre 2019 per concomitanza con altro evento cittadino (International Ferrara Marathon)".