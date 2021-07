Calendario Serie A, Inter e Milan in trasferta alla 7ª: "colpa" della Nations League

In vista dell'uscita del calendario di Serie A, emerge che alla 7ª giornata sia Inter che Milan giocheranno in trasferta per via della Nations League.

Dopo la sbornia per la vittoria dell'Europeo, l'Italia calcistica si rituffa nelle sue vicende interne e si prepara all'inizio di un nuovo campionato di Serie A. Una tappa importante coincide con la giornata di domani, data in cui verrà stilato il calendario per la stagione 2021/22.

Come da prassi, il sorteggio è condizionato da alcuni parametri che impediscono a determinate squadre di giocare in casa in particolari circostanze. Tra i casi più curiosi che riguardano la prossima stagione ce n'è uno che coinvolge Inter e Milan.

Le due squadre milanesi, infatti, in occasione della 7ª giornata di campionato saranno impegnate entrambe in trasferta. Il motivo è dovuto alla disputa della Nations League, con il match tra Italia e Spagna in programma il 6 ottobre allo stadio Meazza di Milano.

Tale data coincide appunto con la 7ª giornata della prossima Serie A, costringendo nerazzurri e rossoneri ad "emigrare" da San Siro in contemporanea. Un fatto probabilmente senza precedenti, figlio di un calendario sempre più fitto di impegni.

Insieme a Inter e Milan curiosamente giocherà fuori casa anche la Juventus: anche in questo caso i bianconeri dovranno lasciare lo Stadium in virtù della Nations League, vista la gara per il terzo posto prevista nell'impianto bianconero il 10 ottobre.