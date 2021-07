Calendario Serie A 2021/2022: prima giornata, big match e gare da seguire

Il sorteggio del calendario di Serie A porta finalmente a conoscere le date più significative della nuova annata: gli scontri maggiormente attesi.

Comincia 'ufficialmente' la Serie A 2021/2022. Almeno dall'esterno, con il sorteggio del calendario per la nuova stagione, in attesa che il 22 agosto si scenda nuovamente in campo. Countdown già partito per le venti squadre della massima serie, dalle big, con l'Inter Campione d'Italia in primis, alle nuove arrivate Salernitana, Venezia ed Empoli.

SERIE A 21/22, LA PRIMA GIORNATA

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus

SERIE A, I BIG MATCH

Inter-Juventus (andata 24 ottobre, ritorno 3 aprile)

Juventus-Milan (andata 19 settembre, ritorno 23 gennaio)

Juventus-Roma (andata 17 ottobre, ritorno 9 gennaio)

Lazio-Juventus (andata 21 novembre, ritorno 15 maggio)

Milan-Inter (andata 7 novembre, ritorno 6 febbraio)

Inter-Napoli (andata 21 novembre, ritorno )

Lazio-Inter (andata 17 settembre, ritorno 9 gennaio)

Milan-Napoli (andata 19 dicembre, ritorno 6 marzo)

Napoli-Juventus (andata 12 settembre, ritorno 6 gennaio)

Lazio-Roma (andata 26 settembre, ritorno 20 marzo)

Roma-Inter (andata 5 dicembre, ritorno 24 aprile)

Roma-Napoli (andata 24 ottobre, ritorno 16 aprile)

Roma-Milan (andata 31 ottobre, ritorno 6 gennaio)

Juventus-Atalanta (andata 28 novembre, ritorno 13 febbraio)

Atalanta-Roma (andata, ritorno 6 marzo)

Napoli-Atalanta (andata 5 dicembre, ritorno )

Napoli-Lazio (andata 28 novembre, ritorno 27 febbraio)

Inter-Atalanta (andata 26 settembre, ritorno 16 gennaio)

Atalanta-Milan (andata 3 ottobre, ritorno )

Atalanta-Lazio

Atalanta-Napoli (andata, ritorno 3 aprile)

Milan-Lazio (andata 12 settembre, ritorno )

In aggiornamento

SERIE A 2021/2022, I DERBY

Lazio-Roma (26 settembre)

Roma-Lazio (20 marzo)

Torino-Juventus (3 ottobre)

Juventus-Torino (20 febbraio)

Genoa-Sampdoria (12 dicembre)

Sampdoria-Genoa (1 maggio)

Milan-Inter (7 novembre)

Inter-Milan (6 febbraio)

L'ULTIMA GIORNATA