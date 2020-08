Calendario Serie A 2020-2021: dove vedere il sorteggio in tv e streaming

Dove vedere il sorteggio del calendario di Serie A 2020-2021: canale tv e diretta streaming.

Il sorteggio del calendario di 2020-2021 si terrà mercoledì 2 settembre. La data è stata confermata dalla Lega tramite un comunicato ufficiale.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su dove seguire il sorteggio in e in diretta .

DOVE VEDERE SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A IN TV

Rispetto agli anni precedenti, il sorteggio del calendario di Serie A non verrà trasmesso in diretta tv dagli studi di Sky ma in via esclusivamente telematica dalla Lega.

DOVE VEDERE SORTEGGIO CALENDARIO SERIE A IN STREAMING

Il sorteggio del calendario di Serie A 2020-2021 sarà visibile in diretta streaming sui canali social della Lega Serie A e sul canale Youtube.

Altre squadre

Sarà inoltre possibile vedere il sorteggio in streaming tramite il sito web ufficiale della Lega Serie A.