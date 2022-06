Sorteggiato il calendario della Premier League 2022/2023: prima giornata con Everton-Chelsea

E' ufficialmente nata la Premier League 2022/2023: esordio sul campo del West Ham per il Manchester City, Lampard sfida il suo passato.

Tutti a caccia del Manchester City campione in carica: la Premier League 2022/2023 prende ufficialmente forma col calendario della nuova stagione, già sorteggiato.

Prima giornata in programma tra il 5 e il 7 agosto, con tanto di match del cuore per Frank Lampard che col suo Everton sfiderà il Chelsea. Esordio a Londra contro il West Ham per i 'Citizens' di Guardiola, Liverpool di scena al 'Craven Cottage' contro il neopromosso Fulham.

Di seguito il programma completo del primo turno:

Crystal Palace-Arsenal (5 agosto, ore 21)

Fulham-Liverpool (6 agosto, ore 13:30)

Bournemouth-Aston Villa (6 agosto, ore 16)

Leeds-Wolverhampton (6 agosto, ore 16)

Leicester-Brentford (6 agosto, ore 16)

Newcastle-Nottingham Forest (6 agosto, ore 16)

Tottenham-Southampton (6 agosto, ore 16)

Everton-Chelsea (6 agosto, ore 18:30)

Manchester United-Brighton (7 agosto, ore 15)

West Ham-Manchester City (7 agosto, ore 17:30)

Primo big match tra Chelsea e Tottenham a 'Stamford Bridge' il 13 agosto, una settimana più tardi sarà la volta di Manchester United-Liverpool. Il 3 settembre il derby tra Everton e Liverpool a 'Goodison Park', lo stesso giorno di Manchester United-Arsenal.

Il 1° ottobre appuntamento con la stracittadina di Manchester all'Etihad Stadium, mentre la settimana successiva il Liverpool farà visita all'Arsenal. Il 15 ottobre i 'Reds' ospiteranno il City nel primo atto della sfida che ha recentemente assegnato il titolo.

Immancabile il Boxing Day di Santo Stefano, al rientro dalle fatiche mondiali: ostacolo Leeds per il Manchester City, lo United di Ten Hag affronterà in casa il neopromosso Nottingham Forest.