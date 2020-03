Oggi il nuovo calendario: Juventus-Inter domenica sera

In giornata la Lega ufficializzerà le date del nuovo calendario: nel weekend i recuperi della 26ª giornata, Juventus-Inter domenica alle 20:45.

Il nodo legato al caos del nuovo calendario di , verrà finalmente sciolto. In giornata la Lega ufficializzerà le date dei recuperi e del conseguente rimescolo delle giornate di campionato, resosi necessario per far fronte all'emergenza Coronavirus.

Come fa sapere la 'Gazzetta dello Sport', nel weekend verranno recuperate le gare della 26ª giornata: su tutte la supersfida -, che sarà collocata alla domenica sera con fischio d'inizio alle 20:45.

Insieme al derby d' anche le restanti 5 partite rimandate nello scorso fine settimana - - , - , - , - e - - secondo il seguente palinsesto:

Altre squadre

SAMPDORIA-VERONA sabato ore 20:45

MILAN-GENOA domenica ore 12:30

PARMA-SPAL domenica ore 15

SASSUOLO-BRESCIA domenica ore 15

UDINESE-FIORENTINA domenica ore 18

JUVENTUS-INTER domenica ore 20:45

Tutti i match, come stabilito dal Decreto del Governo, verranno disputati a porte chiuse per arginare il rischio contagio Coronavirus. Di conseguenza, recuperando le gare del 26º turno nel prossimo weekend, il calendario di A slitterà avanti di una giornata. E verrà inserito un turno infrasettimanale al 13 maggio.

L'ultimo nodo da sciogliere sembra essere quello relativo al recupero di Inter-Sampdoria, per la quale non è stata ancora trovata una data utile. Entro oggi ne sapremo di più, ma il nuovo calendario sta prendendo forma.