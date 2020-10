Il calendario delle italiane in Champions: si parte con Lazio-Borussia Dortmund

Definito il calendario della Champions 2020/2021: per la Lazio subito l'ostacolo Dortmund, Juve-Barcellona il 28 ottobre. Inter-Real il 25 novembre.

Ieri l'atteso sorteggio in quel di Ginevra, oggi la definizione del calendario: la 2020/2021 ha preso vita e le quattro italiane in corsa hanno conosciuto le rispettive avversarie nella fase a gironi.

Per la esordio in sul campo della di Lucescu, mentre la super sfida col all'Allianz Stadium è prevista per il 28 ottobre. Ronaldo e Messi si affronteranno al 'Camp Nou' nel match che chiuderà il girone l'8 dicembre.

L' inizierà il suo cammino a San Siro al cospetto del Moenchengladbach, per poi volare a Donetsk e al 'Bernabeu' di Madrid: il 3 novembre l'incrocio sul terreno di gioco dei 'Blancos', il 25 dello stesso mese quello in programma a Milano.

Altre squadre

Avvio subito complicato per la che all'Olimpico ospiterà il Borussia di Haaland: ritorno in previsto per il 2 dicembre.

Per l' esordio in trasferta contro l'esordiente Midtjylland, poi due incontri casalinghi con e . Gomez e compagni saranno di scena ad 'Anfield' il 25 novembre, due settimane più tardi toccherà alla 'Johan Cruijff Arena' ospitare i bergamaschi.

CALENDARIO CHAMPIONS JUVENTUS

Dinamo Kiev-Juventus (20 ottobre, ore 18.55)

Juventus-Barcellona (28 ottobre, ore 21)

Ferencvaros-Juventus (4 novembre, ore 21)

Juventus-Ferencvaros (24 novembre, ore 21)

Juventus-Dinamo Kiev (2 dicembre, ore 21)

Barcellona-Juventus (8 dicembre, ore 21)

CALENDARIO CHAMPIONS INTER

Inter-Borussia Moenchengladbach (21 ottobre, ore 21)

Donetsk-Inter (27 ottobre, ore 18.55)

-Inter (3 novembre, ore 21)

Inter-Real Madrid (25 novembre, ore 21)

Borussia Moenchengladbach-Inter (1 dicembre, ore 21)

Inter- (9 dicembre, ore 21)

CALENDARIO CHAMPIONS LAZIO

Lazio- (20 ottobre, ore 21)

-Lazio (28 ottobre, ore 21)

-Lazio (4 novembre, ore 18.55)

Lazio-Zenit (24 novembre, ore 21)

Borussia Dortmund-Lazio (2 dicembre, ore 21)

Lazio-Club Brugge (8 dicembre, ore 18.55)

CALENDARIO CHAMPIONS ATALANTA

Midtjylland-Atalanta (21 ottobre, ore 21)

Atalanta-Ajax (27 ottobre, ore 21)

Atalanta-Liverpool (3 novembre, ore 21)

Liverpool-Atalanta (25 novembre, ore 21)

Atalanta-Midtjylland (1 dicembre, ore 21)

Ajax-Atalanta (9 dicembre, ore 18.55)