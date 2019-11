Calendario fitto e lavoro personalizzato: Ronaldo riposa col Sassuolo?

Cristiano Ronaldo potrebbe riposare contro il Sassuolo: l’obiettivo è quello di fargli ritrovare la miglior condizione possibile.

Messa alle spalle l’importantissima vittoria contro l’ , che le ha garantito il primo posto nel Gruppo D di , la torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo di avere ancora l’ in scia.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

I campioni d’ , cercheranno domenica contro il quei punti che possano consentire loro quanto meno di conservare la vetta solitaria della classifica ma, per l’occasione, potrebbero rinunciare ancora a Cristiano Ronaldo .

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riportato da Tuttosport , il fuoriclasse lusitano, è alla ricerca di quella condizione che possa consentirgli di tornare a fare la differenza e, per questo motivo, al lavoro con il gruppo sta abbinando dei compiti personalizzati stabiliti da un’apposita tabella.

Smaltito il problema al ginocchio che l’ha frenato nelle ultime settimane, Ronaldo può tornare ad allenarsi a pieno regime e lo farà in un periodo nel quale il calendario sarà particolarmente fitto. Nei prossimi 22 giorni saranno ben sei le partite che la Juventus dovrà giocare e la cosa fa pensare che il numero 7 bianconero, che è anche reduce dagli impegni con la sua Nazionale, possa essere risparmiato in qualche occasione al fine di consentirgli di concentrarsi meglio sul lavoro che lo attende alla Continassa .

Non è quindi da escludere che per lui possa essere previsto un turno di riposo proprio domenica contro il Sassuolo . Per l’occasione, Sarri non potrà certamente contare su Douglas Costa, mentre Alex Sandro e Rabiot sembrano sulla via del definitivo recupero.