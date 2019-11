Calendario congestionato, l'idea del Liverpool: due squadre per due competizioni

La polemica di Klopp per il calendario congestionato tra Coppa di Lega e Mondiale per Club può portare il Liverpool a una soluzione storica.

Il mese di dicembre che attende il è tra i più impegnativi che si possano immaginare: oltre alla trasferta di in , tappa probabilmente decisiva, avranno anche 5 partite di Premier League, 2 di Mondiale per Club in e il quarto di finale di EFL Cup.

Il problema di calendario congestionato emerge soprattutto il 18 dicembre, giorno in cui i 'Reds' dovrebbero giocare sia in Coppa di Lega contro l' sia la semifinale del Mondiale per Club. Per questo dopo la partita contro l' Jürgen Klopp aveva lanciato la provocazione di un possibile ritiro della squadra dalla EFL Cup.

L'ipotesi sembra comunque poco credibile e più una spinta alla federazione di muoversi per risolvere il problema. E nelle discussioni con il Liverpool una soluzione, secondo il 'Mirror', sarebbe emersa: giocare nello stesso giorno con due squadre differenti in entrambe le competizioni.

Klopp partirebbe con una rosa un po' più ristretta alla volta del Qatar, lasciando alcuni giocatori - perlopiù giovani delle Under - in insieme a un suo assistente, di modo da non dover rinunciare alla EFL Cup. Dopo la sfida con l'Aston Villa, i giocatori rimasti in Inghilterra raggiungerebbero gli altri in Qatar.

L'altra ipotesi, meno innovativa, sarebbe quella di spostare la partita, ma il calendario dei 'Reds' è già pienissimo: tra Champions League e Premier, la prima settiimana 'libera' sarebbe quella di mercoledì 8 gennaio, data in cui è però fissata l'andata delle semifinali di EFL Cup. E ci sarebbero anche gli eventuali replay del terzo turno di (in programma il weekend di domenica 5 gennaio) da tenere in conto.

Insomma, di spazio in calendario il Liverpool sembra averne davvero poco. E l'idea di fare due squadre sembra meno remota di quanto sembri. Sarebbe una svolta per il calcio, ma forse anche l'unica soluzione possibile.