Calendario amichevoli Napoli 2019 in tv e streaming: date e orari

Il calendario completo delle amichevoli estive del Napoli in vista della stagione 2019-2020.

La stagione del , come ormai tradizione, inizierà con il ritiro estivo in programma a Dimaro, in provincia di Trento: circa tre settimane di lavoro (dal 6 al 26 luglio) per preparare al meglio la nuova annata. Oltre alle amichevoli che si terranno durante il ritiro, il Napoli sarà poi impegnato in alcuni test di grande livello nel corso dell'estate: in programma incontri con e .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

CALENDARIO AMICHEVOLI NAPOLI

DATA ORA PARTITA TV 28 lug 18:00 Napoli-Liverpool - 7 ago nd Napoli-Barcellona - 11 ago nd Napoli-Barcellona -

Per il Napoli gli impegni ufficiali inizieranno nel weekend del 24-25 agosto, con il via della , e proseguiranno in (fase a gironi a partire dal 17-18 settembre).