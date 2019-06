Calendario amichevoli Milan 2019 in tv e streaming: date e orari

Il calendario completo delle amichevoli estive del Milan in vista della stagione 2019-2020.

La stagione del inizierà con il classico ritiro in programma a Milanello: alcuni giorni di lavoro per ritrovare condizione e poi via alla tournee americana con tre sfide di International Champions Cup in programma: avversari , e . Il programma degli altri impegni estivi verrà comunicato successivamente.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

CALENDARIO AMICHEVOLI MILAN

DATA ORA PARTITA TV 24 lug 3:00 Bayern-Milan Sportitalia 28 lug 21:00 Milan-Benfica Sportitalia 3 ago 18:30 -Milan Sportitalia

Il Milan si preparerà per l'inizio della , fissato nel weekend del 24-25 agosto, e per la fase a gironi dell' , che comincerà il 19 settembre.