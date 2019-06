Calcioscommesse, dalla Spagna: "Truccata Cagliari-Frosinone". I sardi negano

Il quotidiano 'El Pais' lancia l'accusa: Cagliari-Frosinone del 20 aprile sarebbe stata combinata. Il club rossoblù: "Totale estraneità".

Scoppiato in a inizio mese con i forti sospetti sulla gara tra Valladolid e , il bubbone del calcioscommesse rischia ancora una volta di invadere anche l' . E una partita di , in particolare, è finita sotto la lente d'ingrandimento: - .

Ne è certo il quotidiano spagnolo 'El Pais', secondo cui il match disputato al Sant'Elia lo scorso 20 aprile, e conclusosi sul punteggio di 1-0 a favore del Cagliari, sarebbe stato combinato. Il match rientra nell'ambito dell'Operazione Oikos e il protagonista sarebbe il solito Carlos Aranda, leader dell'organizzazione che si occupa delle scommesse.

L'altra mente della vicenda sarebbe invece Mattia Mariotti, un romano che vive in Spagna. Amico di Aranda, come spiegano gli investigatori "trasporta denaro da Malaga a e viceversa, fino a 90000 euro".

'El Pais' riporta una conversazione telefonica del 2 aprile tra Mariotti e Aranda, intercettata dagli investigatori. L'italiano rivela allo spagnolo che "giovedì mi vedo con la squadra del Frosinone" e che "mangerò con i tre o quattro della squadra che comandano. Gli dico se lo vogliono fare. Devi dirmi cosa devo dire, cosa trattiamo". E Aranda: "Semplice: che ti dicano quello che vogliono, cosa si può ottenere".

Secondo la Polizia spagnola, "esistono chiari indizi secondo cui Carlos Aranda ha scommesso su questa partita attraverso un'impiegata del suo centro scommesse". La donna avrebbe puntato 500 euro sulla vittoria del Cagliari, aumentando poi la giocata a 1000 euro.

Il Cagliari, in effetti, quella partita l'ha vinta, imponendosi per 1-0 grazie a un calcio di rigore realizzato al 27' da João Pedro. Penalty provocato da un intervento falloso in area di Zampano che 'El Pais' definisce "fuori controllo".

Immediato è arrivato un comunicato da parte del Cagliari, che ha espresso la propria totale estraneità alla vicenda.

"Il Cagliari Calcio ha appreso con stupore da organi di stampa di essere stato menzionato quale parte lesa riguardo alla vicenda legata ad un presunto illecito all’interno del filone di indagini denominato “Oikos” riferito ad episodi di calcio scommesse del campionato spagnolo. Il Club, citato in una partita oggetto di indagine come parte lesa, esprime la sua totale estraneità a questi presunti avvenimenti, diffidando chiunque dal citare e/o associare agli stessi, in maniera non opportuna, il nome della Società, con riserva di tutelare l’immagine e l’onorabilità del Club in ogni sede".

Il Frosinone, bene ricordarlo, era già stato chiamato in causa in un primo momento nell'ambito dell'Operazione Oikos, professando la propria innocenza con un comunicato.