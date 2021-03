Calcioscommesse, nuova assoluzione per Signori: "E' finita finalmente"

Altra giornata da ricordare per Giuseppe Signori che, dopo essere stato assolto dal Tribunale di Piacenza poco più di un mese fa nell'ambito del processo del Calcioscommesse, ha ottenuto lo stesso esito anche per quanto riguarda il filone modenese.

Le gare incriminate erano un Piacenza-Padova del 2010, un Modena-Sassuolo e un Modena-Siena del 2011, per le quali l'ex attaccante del Bologna è stato completamente scagionato dalle accuse di combine.

Signori ha esternato tutta la sua gioia ai giornalisti presenti all'uscita del Tribunale di Modena: queste le dichiarazioni riportate dal 'Corriere di Bologna'.

"Sono molto soddisfatto perché è stato riconosciuto che il fatto non sussiste anche su altre partite. Insieme al mio avvocato avevamo creduto fin dall’inizio alla mia innocenza: non mi reputo presuntuoso ma volevo la verità e uscirne a testa alta, come ho sempre fatto".