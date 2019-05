Calciopoli, il Collegio di Garanzia chiude alla Juventus: "Impossibili altri ricorsi"

Dopo essersi visto respingere dalla Cassazione l'ennesimo ricorso negli scorso giorni, la rivece adesso un'altra "batosta" per bocca del Collegio di Garanzia del CONI.

Il Collegio di Garanzia del CONI ha comunicato infatti in modo ufficiale la fine della storia dei ricorsi, con qui la Juventus, da tempo, chiede la revoca dello Scudetto del 2006 assegnato all' . Nel lunghissimo comunicato si legge questo nella parte conclusiva, che poi è la summa del discorso.

"(...) Alla luce di quanto esposto, può, quindi, concludersi che il ricorso della Juventus e le doglianze ivi contenute, sotto qualsivoglia prospettiva le si esamini, non solo non possono essere portate all’attenzione del Collegio di Garanzia dello Sport, giacché inammissibili, ma può, altresì, affermarsi che le stesse non possono più essere oggetto di delibazione alcuna da parte del Sistema di Giustizia Sportiva".