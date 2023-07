Zakaria verso l'addio alla Juventus: futuro in Premier o Bundesliga

Il centrocampista piace al West Ham e al Lipsia: i bianconeri però devono monetizzare la sua cessione.

Denis Zakaria può lasciare la Juventus, ma stavolta a titolo definitivo. Il centrocampista è rientrato in bianconero dopo una parentesi non facile al Chelsea in Premier League ma potrebbe salutare nuovamente Torino.

Stavolta, però, l'addio dovrebbe consumarsi in maniera permanente, dal momento che la Juventus vorrebbe monetizzare la sua cessione.

Su di lui ci sono gli interessi di West Ham e Lipsia. Per lo svizzero di origini congolesi-sudsudanesi, la società piemontese ha una richiesta da 20 milioni di euro, fra parte fissa e variabile.

Se non a titolo definitivo, il club juventino potrebbe prendere in considerazione un addio in prestito ma con obbligo di riscatto.

I prossimi giorni saranno decisivi: Zakaria è in uscita dalla Juventus.