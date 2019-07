Calciomercato West Ham, Maxi Gomez può arrivare: 50M pronti per pagare la clausola

Il West Ham è disposto a pagare la clausola di 50 milioni per prelevare Maxi Gomez dal Celta Vigo: anche il Valencia sull'attaccante uruguagio.

Una stagione da protagonista con il Vigo e un futuro che ora potrebbe portarlo ad affrontare una nuova sfida in Premier League. Il è pronto a lanciare l'assalto a Maxi Gomez, attaccante della nazionale uruguagia.

Stella del , con il quale in questa stagione ha 13 goal e 5 assist in 36 gare, il talento di Paysandú pare destinato a lasciare la per continuare la propria carriera in . Secondo 'Sky Sports News' il West Ham è infatti pronto a pagare la clausola di 50 milioni di euro per prelevarlo dal club spagnolo.

Da decidere resterebbe invece il metodo del pagamento con il quale gli Hammers potranno soddisfare le richieste economiche del Celta Vigo. Cercato a lungo anche dal , altro club impressionato dalle ottime prestazioni collezionate dal giocatore nell'ultima stagione, Maxi Gomez dovrebbe dunque proseguire la propria carriera in quel di Londra.

Con Arnautovic in partenza, destinazione , il classe 1996 potrebbe dunque prendere il posto dell'attaccante austriaco, andando così a colmare immediatamente un buco che si potrebbe creare da un momento all'altro nella rosa del West Ham.

Maxi Gomez nelle ultime settimane è stato accostato anche a , e , club che ora paiono però molto lontani dal suo acquisto.